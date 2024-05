BBB: baita bagual do Alegrete

Desta vez me recusei a acompanhar ao famoso besteirol da Globo. Já de saco cheio de tanto assistir a programação dessa TV das minorias ou do politicamente correto que está enchendo de frescuras a vida de grande parte da população brasileira.

Não bastassem as novelas lotadas de mensagens modernizantes e sublimadoras das bandeiras das minorias sociais, que desejam impor suas modas, comportamentos e mudar os nossos arraigados costumes tradicionais de respeito, boas maneiras e educação familiar.

Antes do fim do tal reality show, ouvi comentários a respeito do desempenho de um tal simples gaúcho de Alegrete. Fui conferir e ver com meus próprios olhos qual seria o segredo de tão inusitado comportamento, a ponto de conquistar destaque na mídia nacional.