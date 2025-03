BM cumpre mandado de prisão

Um homem de 21 anos, natural do município, foi preso na manhã de hoje, 1º de março, na Av. Pinheiro Machado. De acordo com a Brigada Militar (BM), havia um mandado de prisão contra ele em aberto, expedido pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Caçapava, e a ação se deu após um Militar Estadual que estava de folga informar tê-lo visto no Centro.

Também conforme a BM, o homem possui diversas passagens pela polícia, por crimes como posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito, ameaça, descumprimento de medida protetiva de urgência, lesão corporal, calúnia, furto simples em residência, posse de entorpecentes e perturbação da tranquilidade. Após os policiais efetuarem a prisão, ele foi levado ao Pronto Atendimento para realizar exame de corpo de delito, conduzido à Delegacia para registro da ocorrência, e encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul, onde deve permanecer à disposição da Justiça.