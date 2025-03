BM cumpre mandado no interior

Um homem de 38 anos, natural de Caçapava, foi preso na manhã de hoje (07), no interior do município. Conforme a Brigada Militar, havia um mandado de prisão em aberto contra ele, e uma guarnição foi até uma propriedade rural onde se sabia que o alvo estava morando para cumpri-lo. No local, também foram encontradas e apreendidas uma espingarda calibre 22 e uma balança de precisão.

Também segundo a BM, o homem possui diversas passagens pela polícia, por crimes como homicídio doloso, tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e lesão corporal, entre outros. Ele foi levado ao Pronto Atendimento para realizar exame de corpo de delito, conduzido à Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência, e encaminhado para o Presídio Estadual de Caçapava do Sul, onde deve permanecer à disposição da Justiça.