Bombeiros e Defesa Civil avaliam barragens nas Minas

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram até as Minas do Camaquã para avaliar as condições das barragens. O deslocamento ocorreu na tarde de ontem (02), após alguns moradores terem acionado os órgãos por estarem preocupados com o volume de vazão das águas.

Conforme informação da Defesa Civil, mesmo com grande quantidade de água devido às chuvas, os locais não apresentam perigo. Em relação ao Lago Azul, antiga mina subterrânea da CBC, as autoridades não conseguiram acesso devido a área ser privada. Uma notificação deve ser enviada hoje (03) para a empresa responsável solicitando laudo técnico de segurança.

Texto: William Brasil/Imprensa Prefeitura – adaptado