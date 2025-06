Caçapava do Sul lança Ação Solidária

Na manhã de terça-feira, 18 de junho, foi inaugurada oficialmente a Ação Solidária. A iniciativa dos Serviços de Registros Públicos de Caçapava do Sul, do Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos e do Centro de Registro de Veículos Automotores conta com a parceria de instituições públicas, privadas e representantes da sociedade civil.