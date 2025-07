Caçapava é contemplada com recursos para 14 escolas

O secretário de Educação, Esporte e Lazer, Silvio Tondo, anunciou que 14 escolas de Caçapava foram contempladas com recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola Equidade (PDDE Equidade), iniciativa do Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que visa promover melhores condições de oferta, infraestrutura e qualidade do ensino em contextos de maior vulnerabilidade social e educacional.