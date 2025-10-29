Caçapava é contemplada com recursos via Consulta Popular

Caçapava foi contemplada com recursos destinados pela população através da Consulta Popular 2025, conforme informou a Prefeitura no final da manhã de hoje (29). Em vídeo divulgado nas redes sociais, o secretário de Gestão, Governança e Desenvolvimento Econômico, Dilvane Loreto, ao lado de membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento (Comude), disse que a verba deve ser aplicada nas áreas do Turismo e da Agropecuária.

De acordo com Tito Ferreira, presidente do Comude, dos R$ 223 mil captados, R$ 127 mil estão destinados a investimentos na infraestrutura turística do município, e R$ 96 mil para a agricultura familiar.

– Sem o empenho de todos e sem a votação popular, não seria possível sermos contemplados com esses recursos. Então, quero agradecer a todo mundo que parou um tempinho e votou. Está aqui o resultado: é mais investimento para Caçapava – afirmou Loreto.