Caçapava é contemplada com uma nova UBS

Também segundo a Administração Municipal, o projeto segue o padrão do Governo Federal e possui um orçamento de R$ 2,2 milhões. A unidade será construída em um terreno pertencente à Prefeitura, localizado aos fundos do atual posto de saúde do Bairro Promorar, em área ampla, com a terraplanagem pronta e adequada às normas da União. Além da construção da UBS, Caçapava receberá equipamentos e um kit para telemedicina.

– A vitória é de toda a comunidade, que receberá, na região Sul, uma nova unidade de saúde. Nós fomos contemplados, também, junto ao Governo do Estado, com a ampliação do ESF 2, no Bairro Santa Rita. Vamos em busca de melhorias em todas as unidades de saúde – comentou o prefeito Marcelo Spode (PP).