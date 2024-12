Caçapava ganha música inspirada no território

A homenagem à cidade será apresentada durante o concerto Acordeón Universal, um formato inédito que João Pedro vem explorando nos últimos anos, com 10 instrumentos da família do acordeón. Desta vez, o repertório é inspirado no Natal, com obras de compositores como Leonard Cohen, Vivaldi e Bach, entre outros, além de seus temas autorais, mostrando toda a versatilidade da “gaita”, como é conhecido pelos gaúchos o instrumento popular e erudito. Esta será uma oportunidade de conhecer ao vivo os sons do Acordeón Piano, do Acordeón Diatônico, da Concertina Portuguesa, do Organetto Italiano, do Organetto Alemão, do Bandoneon e do milenar Sheng, entre outros.

O concerto tem apoio da Cotrisul e do Laboratório Santa Lúcia. O objetivo da Casa de Cultura é que o evento aconteça todos os anos.