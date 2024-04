Caçapava já conta com dose única de vacina contra o HPV

De acordo com o comunicado, a imunização tem como objetivo proteger contra os cânceres de pênis, garganta, colo do útero, vulva, vagina, ânus e orofaringe, doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV. A definição da faixa etária para a vacinação visa proteger as crianças antes do início da vida sexual e, portanto, antes do contato com o vírus.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde, na última atualização feita pelo Ministério da Saúde, em 02 de abril de 2024, o esquema vacinal que antes era de duas doses, agora passa a ser em dose única.

Texto: Kau Teixeira/Imprensa Prefeitura – adaptado