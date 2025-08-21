Caçapava recebe Selo Ouro de Município Amigo da Vacina

Foram reconhecidos os municípios que alcançaram as metas de vacinação estabelecidas em três etapas – pentavalente, tríplice viral e HPV –, nas categorias Ouro, Prata e Bronze, conforme o desempenho alcançado. O secretário de Saúde, Rodrigo Rodrigues, destacou a importância do reconhecimento. Ele representou Caçapava no evento, acompanhado pela equipe técnica da Secretaria e de um servidor de cada unidade de saúde.

– Esta conquista é da nossa equipe. Ela mostra que estamos no caminho certo, trabalhando de forma alinhada para melhorar, a cada dia, a saúde da nossa comunidade – afirmou.

A certificação foi entregue pela Secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmann, e pelo personagem símbolo da vacinação, o Zé Gotinha.