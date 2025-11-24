Caçapava recebe veículos e equipamentos para a Saúde

A Prefeitura entregou hoje (24) novos veículos e equipamentos para a rede pública de Saúde de Caçapava, em cerimônia realizada em frente ao Clube União Caçapavana. Estavam presentes o prefeito Marcelo Spode (PP), o vice-prefeito Mariano Teixeira (PP) e o secretário de Saúde, Rodrigo Rodrigues, além de outros secretários de Município, vereadores e servidores.

Foram entregues duas vans novas, avaliadas em R$ 720 mil, e duas Spins zero quilômetro, adquiridas por R$ 307,6 mil. Os recursos utilizados nestas compras são provenientes de emendas parlamentares.

Além disso, também foram investidos R$ 181 mil em computadores para modernizar os serviços da rede de Saúde; R$ 300 mil em equipamentos e mobiliário destinados às unidades; e R$ 28 mil em Materiais das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Estas verbas são oriundas de convênios e programas dos Governos Federal e Estadual.