Caçapava recebe veículos e equipamentos para a Saúde

Aquisições realizadas com recursos provenientes de emendas parlamentares e de convênios e programas dos Governos Federal e Estadual somam quase R$ 2 milhões
A Prefeitura entregou hoje (24) novos veículos e equipamentos para a rede pública de Saúde de Caçapava, em cerimônia realizada em frente ao Clube União Caçapavana. Estavam presentes o prefeito Marcelo Spode (PP), o vice-prefeito Mariano Teixeira (PP) e o secretário de Saúde, Rodrigo Rodrigues, além de outros secretários de Município, vereadores e servidores.
Foram entregues duas vans novas, avaliadas em R$ 720 mil, e duas Spins zero quilômetro, adquiridas por R$ 307,6 mil. Os recursos utilizados nestas compras são provenientes de emendas parlamentares.
Além disso, também foram investidos R$ 181 mil em computadores para modernizar os serviços da rede de Saúde; R$ 300 mil em equipamentos e mobiliário destinados às unidades; e R$ 28 mil em Materiais das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Estas verbas são oriundas de convênios e programas dos Governos Federal e Estadual.
Ao todo, os investimentos diretos foram de R$ 1.986.758,45. A este valor, somam-se R$ 450 mil utilizados em reformas e melhorias estruturais já concluídas ou em andamento nas unidades de saúde.
O evento de hoje também contou com a entrega das certificações da Rede Bem Cuidar e de atendimento referência de Psicologia e Nutrição para as unidades de Saúde, e marcou a retomada oficial das ações do programa Primeira Infância Melhor (PIM) em Caçapava. Voltada à atenção às crianças e às suas famílias, a iniciativa terá atuação nos Bairros Promorar, Santa Rita e Vila Sul.
Informações: Imprensa Prefeitura