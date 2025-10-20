Caçapava: uma história e uma sina

Homenagearam o Caçapava, ainda que tarde, mas muito merecidamente, no dia 18 de outubro deste ano de 2025, com uma placa na Praça Central da cidade, imortalizando-o.

Conto-lhes do Luiz Carlos Melo que conheci, neto de lavadeira, Dona Ernestina, mãe do Tinga e do Tinguinha (o primeiro era goleiro, e o outro, centro médio), que morava numa casinha branca, nos fundos do terreno, na esquina da Benjamin com a Bento, na diagonal com o Posto Texaco.

Vivia fazendo balãozinho, com uma bolinha de meia, de pés descalços, sempre acompanhando a avó, com uma trouxa grande de roupa lavada na cabeça. Caminhavam bem devagarinho, ela porque de idade avançada e estatura maior, ele porque gastava seu tempo de criança às voltas com o seu brinquedo preferido, que perdia e achava no meio da sujeira das ruas. Foi criado por essa avó, a quem fazia companhia nas funções de mandalete.

Depois, quando já andava pelos 12 anos, foi vender jogo do bicho e aparecia na esquina do Marino Casanova, defronte ao antigo Posto Ipiranga, depois do meio-dia, quando havia movimento e nós nos reuníamos para tratar do nosso time e para jogar botão.

Não tardou nadinha a ser convocado para um time juvenil do qual fui técnico por apenas uma partida. Muito forte de físico, maior do que a maioria dos outros guris de mesma idade, destacava-se pela versatilidade: jogava em todas as posições. Naquele jogo, o escalei de zagueiro para marcar o centroavante adversário, que era o melhor jogador deles.

Foi por essa época que foi levado por um dos tios para fazer testes nas categorias de base do Colorado. Dizem que não ficou porque o tio/empresário teria exigido um salário de 100 cruzeiros, o que não foi aceito pelo time da capital.