Caçapavana joga campeonato pela sub-16 das Gurias Coloradas

A categoria sub-16 das Gurias Coloradas disputou a Liga de Desenvolvimento 2024, que ocorreu entre os dias 02 e 08 de abril. Nesta edição, a equipe contou com uma volante e zagueira caçapavana, Marília Valmarath Dorneles, que foi escalada para jogar o campeonato. A jovem, de 16 anos, concedeu uma entrevista exclusiva à Gazeta, onde contou detalhes da sua trajetória no futebol e também falou sobre a experiência que teve no Internacional. Confira:

1 – Como começou a sua relação com o futebol?

Começou na época da escola quando tinha jogos escolares.

2 – Em que momento você chegou à conclusão de que queria ser jogadora?

Desde pequena eu sempre quis ser jogadora de futebol, mas não tinha muitos recursos para isso em Caçapava. Então, em 2021, pude focar nesse sonho, pois tive apoio de outras pessoas para que eu conseguisse me desenvolver.

3 – Como você chegou ao Internacional? Em que ano? Cheguei no Internacional em agosto de 2023, por intermédio do contato do meu preparador físico com a preparadora física do Inter. Fiquei fazendo testes por uma semana e deu tudo certo; em setembro, mudei para Porto Alegre e comecei os treinos.