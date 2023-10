Caçapavana se prepara para lançar o primeiro livro

– Posso falar que comecei a escrever pra me salvar, porque, quando era criança, fui crescendo e passando por alguns traumas. Foi uma época bem difícil, e eu queria falar para as pessoas sobre as minhas dores, as minhas mágoas, e não conseguia. Então, tudo que eu queria falar, comecei a escrever para tirar aquela angústia – relata.

Luana explica que, hoje, lê mais poesias que outros textos, para ter referências e influências, e que está focada em escrever poesias, mas pretende, no futuro, publicar um romance. Dentre seus autores favoritos estão Elayne Baeta, Igor Pires e Rupi Kaur.

Sobre o lançamento de As cores neutras do arco-íris, ela diz que ainda não caiu a ficha, e que acredita que isso só irá acontecer quando estiver com os exemplares em mãos.