Caçapavano apresentará programa direto da Times Square

O ator caçapavano Marcus Ornellas, conhecido por participar de produções de sucesso no México, como a série “Monarca” (Netflix) e a telenovela “Si nos dejan” (já exibida no Brasil pelo SBT), passará o réveillon na Times Square, em Nova Iorque. Ao lado de Alejandra Espinoza, Jackie Garrido e Raul de Molina, a partir das 2h de 1º de janeiro (horário de Brasília), ele apresentará um programa especial do canal Univision (emissora de TV dos Estados Unidos com programação voltada ao público hispânico). A atração também será transmitida pela plataforma de streaming Vix.

O réveillon na Times Square é um dos mais famosos do mundo e tem entre as atrações principais a “queda da bola”, que marca a virada de ano ao descer, entre às 23h59min de 31 de dezembro e a meia-noite de 1º de janeiro, quase 43 metros de altura, desde o alto do edifício One Times Square.