Caçapavano assume a vice-presidência do SENGE-RS

O senhor vem se destacando e ocupando importantes espaços na representação de classe profissional, em âmbitos estadual e nacional. Pode nos falar um pouco dessa trajetória?

Iniciei como delegado sindical, na Fundação de Ciência e Tecnologia (CIENTEC), em 2014, e o reconhecimento do trabalho realizado e a liderança demonstrada junto à categoria foram fundamentais para as oportunidades começarem a surgir. Na sequência, aceitei dois desafios: ser conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-RS), indicado pelo SENGE-RS (2014 a 2020), e ser conselheiro do Conselho Estadual de Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndios do Estado do RS, indicado pela CIENTEC, pelo SENGE e, posteriormente, pelo CREA-RS (2014 a 2020). Em 2017, também vieram novos desafios, e coordenei o Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, que ocorreu em Porto Alegre. Na mesma época, aceitei compor a diretoria do SENGE-RS, no qual estou assumindo agora a vice-presidência para mais uma gestão. Posso destacar, ainda, que hoje sou diretor-técnico da Associação Brasileira de Engenheiros Civis (ABENC) em nível nacional, e presidente do Departamento do Rio Grande do Sul (ABENC-RS).

Quais os desafios para os próximos anos?

O principal desafio é conciliar a carreira profissional e a atuação em entidades de representação e defesa classista. A carreira profissional me trouxe até aqui e, portanto, é necessário buscar um equilíbrio, pois precisam andar juntas. Sou doutorando em Engenharia de Segurança aos Incêndios, para fortalecer e manter a chama acesa no eixo profissional. Apesar de estar imerso na representação da categoria, sempre entendi que é necessário não só levar à categoria a mensagem sindical, mas também agregar oportunidades de qualificação técnica por meio de palestras, congressos e eventos. Temos contribuído em diversas discussões técnicas no Estado e no Brasil. Isso é um pouco do sindicato 4.0, com uma diretoria repleta de doutores, mestres e especialistas, em sintonia com as novidades tecnológicas e as necessidades dos profissionais e do mercado de atuação da Engenharia. Em 2024, participarei das comissões organizadoras do 29º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, do 2º Encontro Gaúcho de Engenheiros Civis, do 3º Encontro Riograndense de Engenharia de Segurança Contra Incêndios e do 2º Encontro Gaúcho de Jovens Engenheiros. O importante é estar ao lado dos engenheiros e engenheiras, oportunizando o debate qualificado, o crescimento profissional e a valorização desta categoria tão importante para o desenvolvimento e a inovação.

Texto: Ascom/SENGE-RS – adaptado