Caçapavano é eleito Economista do Ano 2024

Os candidatos ao “Prêmio Economista do Ano” são indicados por entidades públicas, privadas, universidades e entidades de categoria, como associações e sociedades, entre outras, sediadas no Rio Grande do Sul. A Comissão Julgadora é independente e formada por nove economistas com atuação profissional no âmbito do Rio Grande do Sul, sendo três representantes do setor público, três do setor privado e três do setor acadêmico.

Darcy Francisco Carvalho dos Santos é natural de Caçapava do Sul, graduado em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e especialista em Integração Econômica e Comércio Internacional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Foi Coordenador de Orçamento e Finanças na Secretaria da Educação, cedido pelo Tribunal de Contas do Estado (1987-1988) e Coordenador da Assessoria de Planejamento (1988-1989) da Secretaria da Justiça, onde foi Diretor-Geral (1989-1991).