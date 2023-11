Caçapavano lançará livro durante o 15º SIEPE

O professor caçapavano Marcelo Mayora Alves se prepara para o lançamento do seu livro Os penalistas na Ditadura: ciências criminais e ideologia, que está marcado para quarta-feira, dia 29, a partir das 17h, na Casa de Cultura Juarez Teixeira. O evento faz parte da programação do 15° Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

– Estou muito contente de participar deste grande evento científico que é o SIEPE, em Caçapava, cidade em que nasci e cresci, perto de meus familiares e colegas de universidade. Considero que a Universidade Federal do Pampa e a Casa de Cultura Juarez Teixeira têm movimentado de modo muito saudável a vida cultural da cidade – afirma o autor.