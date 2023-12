Caçapavanos lançam o livro Contos para o Mestre

Assim como Mariane, ela diz compreender a escrita como instrumento terapêutico. Em seus contos, o foco é a sua família, sendo o avô Orlando a fonte de inspiração para muitos assuntos.

Além de escritora, Liziane é advogada e, desde 2007, mora em Brasília. Por isso, participou da oficina de forma virtual.

Formado em Sistema de Informação, com especialização em Gestão de Negócios, Laurício Costa também está presente no livro. Ele é empresário no ramo de Tecnologia da Informação desde 2006, e seus contos abordam o passado e os costumes gauchescos, com apelo forte à região, em especial Caçapava.

– Fazer parte da Oficina de Criação Literária do Alcy foi uma grata experiência. Poder aprender com o mestre e ser tão bem-recebido por colegas com obras já publicadas, que me deixaram muito à vontade para desenvolver o processo de criação. Em relação ao livro, tem um significado muito especial, pois celebra os 20 anos de Oficina Literária. É um orgulho fazer parte desse time de escritores, que por duas décadas agraciou a comunidade com belas obras – conclui.