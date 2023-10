Cada vez mais velhos

Li no Correio do Povo de 28 de setembro de 2023: a população brasileira está ficando mais velha. Uma pesquisa nacional, divulgada em 2022 pelo IBGE, demonstrou que a média de idade da população brasileira está aumentando. Entre 2012 e 2022, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 22,3 milhões para 31,2 milhões de indivíduos em todo o Brasil.

Me recordo que, quando fui prefeito, entre 2009 e 2012, havia em Caçapava quatro mil passes livres para gratuidade no transporte urbano para aposentados. Considerando que havia muita gente idosa que não andava de ônibus, e por isso mesmo não solicitava tal benefício, devia existir um número bem maior de anciãos em nossa cidade.

Antigamente, as populações cresciam porque as famílias tinham muitos filhos para ajudar na lavoura e na lida de casa, mas, com o tempo e com a urbanização da população que deixou o campo, mudou o modo de vida, os empregos escassearam, o custo de vida aumentou pela mudança dos hábitos de vestir, de gastar e de consumir das pessoas, e o número de filhos diminuiu. Poucas famílias podem se dar ao luxo de encher a casa de crianças, como acontecia antigamente. A responsabilidade na educação cresceu, e a sociedade mudou aquela estrutura familiar do inicio do século XX. Criar e educar um filho na atualidade custa muito caro, e não se pode permitir que ele vague pelo mundo sem instrução adequada, à espera de uma oportunidade caída do céu. É preciso investir no futuro dos nossos descendentes quando novos.