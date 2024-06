Calamidade da capital

Há poucos dias atrás, escrevi sobre a chuvarada aqui no Sul. Escrevo outra vez porque a coisa tomou proporções inusitadas, grandiosas, não esperadas e nunca desejadas, por ninguém.

Consta que em 1942, Porto Alegre foi invadida pelas águas do lago/rio Guaíba, causando transtornos e prejuízos enormes. Depois disto, foi construído um muro protetor para evitar tais invasões. Desta vez, o nível da água superou a altura da barragem construída e espraiou-se por uns quantos bairros da cidade mais baixa.

Nós, aqui no alto serro, e graças a Deus, estamos a salvo dessas catástrofes e nem o vento costuma trazer grandes prejuízos, mas também tivemos calamidade com estragos grandes em ruas e estradas do município, com quedas de pontes e arrasto de bueiros. Ficamos quase que isolados, sem poder ir para Santa Maria, Cachoeira ou Porto Alegre, com sérios danos à saúde da nossa gente e até racionamento de gasolina e outros itens do consumo rotineiro.

Tenho acompanhado os desdobramentos deste desastre e fico imaginando a situação das pessoas que perdem casas, móveis e outros bens diante da força das águas enlouquecidas, levando tudo por diante.