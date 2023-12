Câmara aprova o aumento do IPTU

A favor do projeto, votaram Caio Casanova (PDT), Jussarete Vargas (PDT), Paulo Pereira (PDT), Mirella Biacchi (PDT), Antônio Almeida Filho (MDB) e Patrícia Castro (PL). Almeida Filho, Pereira e Casanova ponderaram que é dever do Executivo encaminhar o reajuste da base de cálculo do IPTU conforme o índice da inflação e que, caso isso não fosse feito, o prefeito Giovani Amestoy (PDT) responderia criminalmente por renúncia de receita. A esse argumento, Marco Vivian respondeu que, mesmo sendo uma obrigação do Executivo enviar o projeto à Câmara, a Casa tem autonomia para votar contra a medida, ainda que a decisão fosse anulada posteriormente, fora do plenário.