Câmara concede moções de aplausos a Natasha Silva e Maria Luísa Dias

Natasha Silva foi homenageada por ter sido eleita Soberana 2023 do turno da noite da E.E.E.M. Nossa Senhora de Assunção, em gincana comemorativa aos 71 anos da instituição. A proposta de uma moção de aplausos, aprovada na sessão de terça (21), partiu de Caio Casanova (PDT), que a justificou dizendo que “entende-se a importância desse fato tendo em vista que Natasha é uma mulher trans que luta incansavelmente contra os preconceitos e vem se tornando uma grande líder e representante das mulheres trans de Caçapava do Sul e Região”.

Já Maria Luísa Dias é goleira do Grêmio e recebeu a homenagem dos vereadores por ter sido convocada para a Seleção Brasileira de Futebol Sub-15. Quem propôs a moção, também aprovada na terça, foi Silvio Tondo (PP), que citou, em sua justificativa, o “orgulho de ver uma cidadã caçapavana levando o nome do município no esporte a nível nacional, através de seu empenho”.