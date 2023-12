Câmara elege Jussarete Vargas como presidente

Silvio Tondo, que ocupa a presidência da Câmara em 2023, falou à Gazeta sobre sua gestão:

– Quando assumi, fizemos uma reunião com os servidores e realizamos um equilíbrio em relação a pagamentos. Também determinamos algumas metas a serem realizadas no ano de 2023. Acredito que, agora na sexta-feira, encerraremos esse ciclo com todas as metas vencidas. Também preparamos a Câmara para funcionar durante a virada do ano, o que é muito importante. Independente de quem assumirá, poderá dar continuidade sem interrupção. Falo isso porque, este ano, houve a transição da nova Lei de Licitações e tivemos de oportunizar cursos para os servidores da Casa. Fizemos alguns convênios e trouxemos novas consultas do Tribunal de Contas para que nada fosse escondido da população. Então, a Câmara está preparada para dar continuidade ao trabalho a todo o vapor – afirmou.

Das ações como presidente, Tondo destacou o trabalho de sua gestão no Portal da Transparência e na reforma do telhado do Plenário:

– Houve um período em que [o Portal] estava fora, então colocamos ele no ar novamente. A ouvidoria funcionou e, a tudo o que chegou à Câmara, foi dado andamento, porque eu tenho algo comigo: tu não é obrigado a fazer denúncia, tu tem o teu dever e o teu direito. Mas tudo o que chegou nessa Casa e que era de responsabilidade da Câmara averiguar, ela averiguou. No que foi constatado alguma irregularidade, foi encaminhado ao Ministério Público. Já com a obra do telhado do Plenário, acho que temos de pensar em poder receber bem a comunidade. Esperamos entregar um plenário novo, ainda na sexta, com o telhado todo reformado – comentou.