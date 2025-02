Câmara revoga lei que aumentava o salário dos vereadores

A Câmara revogou, na tarde de hoje (21), em sessão extraordinária, a Lei 4.417/2025, que aumentava o salário dos vereadores. O reajuste havia sido aprovado em outra sessão extraordinária, realizada no dia 11 de fevereiro.

De acordo com a Assessoria de Comunicação do Legislativo, após novas reuniões com órgãos consultivos e com outras Câmaras de Vereadores, por questões contábeis e tendo em vista divergências de interpretação entre os Tribunais de Contas Estaduais (TCE), além da ausência de normativa do TCE gaúcho sobre a nova redação do Artigo 29-A da Constituição Federal, a Mesa Diretora da Câmara de Caçapava decidiu propor a revogação da lei. Assim, os subsídios dos vereadores voltam ao valor original.