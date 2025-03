Caminhos do Sul da América homenageia as comunicadoras

Acontece amanhã (07) a tradicional homenagem alusiva às celebrações do Dia Internacional da Mulher, realizada pelo Projeto Caminhos do Sul da América. Este projeto, há quase uma década, organiza eventos, movendo as lutas de Direitos às mulheres, celebrando conquistas históricas e dando visibilidade e estima a grupos de trabalhadoras da nossa comunidade. Com o tema “Quem não se comunica, se trumbica”, inspirado na frase icônica do grande comunicador Chacrinha, as atenções no ano de 2025 são voltadas à Comunicação.

No workshop #Comunicar+, as Comunicadoras Caçapavanas irão explanar suas experiências e serão homenageadas. A comunicação é uma arte de traduzir realidades, o elo entre o emissor e o receptor é o seu papel, e elas contribuem para a comunicação em diferentes ofícios, com maestria, engajamento e assertividade.