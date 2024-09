Candidatura do PDT pode ser indeferida

O prazo para que o PDT e os candidatos fizessem as correções terminou em 08 de setembro e não foi cumprido. Diante disso, na tarde de ontem (11 de setembro), o MPE expediu os pareceres, opinando pelo indeferimento do registro da candidatura. No documento referente às irregularidades apontadas no registro de Pedro Gaspar, afirma-se que o pedido de candidatura “NÃO foi apresentado com os documentos previstos no art. 27 da Res.-TSE n. 23.609/2019”, e que “intimados, o requerente e o partido mantiveram-se inertes”.

No parecer, o MPE diz, ainda, que não seria possível aceitar “a alegação de mero erro material, inclusive havendo a necessidade de nova publicação de editais e renovação do prazo de impugnação, se fosse o caso”, e que “poder-se-ia pensar em hipótese de substituição do candidato, após renúncia de PEDRO HENRIQUE, para o que, contudo, deveria vir a documentação respectiva, que também não foi providenciada”.

Já no caso das irregularidades no registro de Ilson Tondo, o parecer afirma que, no registro da candidatura, “o pedido NÃO foi apresentado com os documentos previstos no art. 27 da Res.-TSE n. 23.609/2019”, que “o documento de identificação foi digitalizado de forma ilegível, e não foram acostadas Certidões criminais para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º e 2º graus, do domicílio do candidato”. Sobre a divergência apontada na data de nascimento, o documento afirma que “devem prevalecer, ante o silêncio do requerente, os dados do cadastro eleitoral”.