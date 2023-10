Casa de Cultura apoia concurso de cartazes do Lions sobre a paz

Como funciona: todas as crianças de escolas de Caçapava do Sul, nascidas entre 16 de novembro de 2009 e 15 de novembro de 2012, são incentivadas a enviar trabalhos para o concurso. Cada uma pode concorrer com um cartaz de dimensões que variam entre 33x50cm (mínimo) e 50x60cm (máximo). A data limite para envio é 15 de novembro de 2023. Demais condições do concurso podem ser obtidas nas escolas ou junto ao Lions Clube de Caçapava.

Os pôsteres serão avaliados de acordo com três critérios em cada nível de julgamento: originalidade, mérito artístico e expressão do tema do concurso (Ouse Sonhar). Pela primeira vez, a seleção do melhor trabalho local irá contar com o auxílio do artista Luciano Luz. A obra vencedora será encaminhada para a competição internacional.