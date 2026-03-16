Casa de Cultura lança projeto coletivo de crochê

A Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT) lança, neste sábado (21), o projeto Caçapava Tramada, uma iniciativa coletiva que prevê a confecção de 1.536 quadrados de crochê de 15×15, até outubro de 2026, quando a instituição completa cinco anos de atividades. As peças serão costuradas para formar um grande teto tramado entre o prédio da CCJT e o edifício ao lado, que, em breve, passará a abrigar a Biblioteca Municipal. A proposta é criar uma instalação de arte têxtil urbana, transformando o espaço em um novo ponto de interesse cultural e turístico da cidade.

O lançamento do projeto ocorre às 15h30min, durante a primeira edição de 2026 do Brique da Casa. Na ocasião, crocheteiras interessadas em participar receberão as primeiras orientações, além de linha e agulha para iniciar o trabalho coletivo.

A instalação será produzida com fio de polipropileno, material que absorve menos água, seca rapidamente e é mais leve e durável, características importantes para estruturas ao ar livre. Todo o material foi adquirido com recursos provenientes de doações da comunidade e das vendas do Bazar das Gurias, realizado pela instituição.