Casa de Cultura lança projeto coletivo de crochê

Caçapava Tramada pretende reunir artesãos da cidade para produzir mais de 1,5 mil quadrados, que formarão um grande teto têxtil entre dois prédios do Centro

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Crédito: CCJT/Divulgação

A Casa de Cultura Juarez Teixeira (CCJT) lança, neste sábado (21), o projeto Caçapava Tramada, uma iniciativa coletiva que prevê a confecção de 1.536 quadrados de crochê de 15×15, até outubro de 2026, quando a instituição completa cinco anos de atividades. As peças serão costuradas para formar um grande teto tramado entre o prédio da CCJT e o edifício ao lado, que, em breve, passará a abrigar a Biblioteca Municipal. A proposta é criar uma instalação de arte têxtil urbana, transformando o espaço em um novo ponto de interesse cultural e turístico da cidade.

O lançamento do projeto ocorre às 15h30min, durante a primeira edição de 2026 do Brique da Casa. Na ocasião, crocheteiras interessadas em participar receberão as primeiras orientações, além de linha e agulha para iniciar o trabalho coletivo.

A instalação será produzida com fio de polipropileno, material que absorve menos água, seca rapidamente e é mais leve e durável, características importantes para estruturas ao ar livre. Todo o material foi adquirido com recursos provenientes de doações da comunidade e das vendas do Bazar das Gurias, realizado pela instituição.

Podem participar do projeto tanto para quem já domina a técnica quanto iniciantes. No mesmo dia do lançamento, às 14h, haverá uma aula introdutória de crochê para quem deseja aprender. A participação é aberta a todos, crianças e homens também!

Inspirada em experiências internacionais e em recentes instalações brasileiras de arte têxtil urbana, a proposta busca inserir Caçapava nesse circuito de intervenções coletivas e reforçar o caráter participativo das ações da Casa de Cultura. A coordenação geral é da CCJT. A direção executiva é de Alyra Ferreira e a direção pedagógica de Carla Madeira. O projeto gráfico foi desenvolvido pelo designer caçapavano André Krusser Dalmazzo.

Segundo a organização, a iniciativa pretende fortalecer o vínculo da comunidade com a Casa:

– Queremos que os caçapavanos criem esse novo ponto turístico junto conosco e se reconheçam como parte deste espaço cultural.

Serviço

O quê? Lançamento do projeto coletivo de crochê Caçapava Tramada

Quando? 21 de março (sábado): às 14h, aula de crochê para iniciantes, e às 15h30min, lançamento oficial do projeto

Onde? Casa de Cultura Juarez Teixeira, durante o Brique da Casa

Participação aberta ao público

Texto: Ascom CCJT – adaptado