CCJT comemora três anos com programação especial

E para celebrar todos estes feitos, preparou uma semana de programação especial, com atividades para todos os públicos:

SÁBADO (19)

Das 10h às 17h, 6ª edição do Brique da Casa, com cerca de 40 expositores de gastronomia, artesanato, brechós, antiguidades e agricultura familiar.

Apresentações dos alunos da professora Adriana Inácio e do Grupo Seresta.

DOMINGO (20)

Às 20h, estreia do cinema ao ar livre, com a exibição do primeiro e do segundo episódios do documentário “50 anos de Nativismo”, do diretor Henrique de Freitas Lima (Cinematográfica Pampeana), sobre a história do movimento que mudou a cultura musical do Sul. Temas: Os precursores (de Pedro Raymundo a Noel Guarany), e A criação da 1ª Califórnia. Se chover, a exibição será no Cine Lux.

SEGUNDA (21)

Às 20h, exibição do terceiro episódio do documentário “50 anos de Nativismo”. Tema: As primeiras edições da Califórnia, a gravação e a popularização dos discos do festival, e as vertentes estéticas.

TERÇA (22)

Às 20h, exibição do quarto episódio do documentário “50 anos de Nativismo”. Temas: A explosão: apogeu da Califórnia, e Proliferação dos festivais pelo RS.

QUARTA (23)

Às 14h30min, programação especial para as crianças: contação imersiva da lenda “Salamanca do Jarau”, com Gaudêncio Terra (Toda Trupe Cantasons), dentro do projeto Lendas do Sul.

Às 20h, exibição do quinto episódio do documentário “50 anos de Nativismo”. Tema: A mudança de hábitos.

QUINTA (24)

Às 18h30, abertura da exposição Aves do Caçapava do Sul, com 15 fotografias de aves encontradas no nosso território, imagens de Thomas Michel Ambiel, de 20 anos, com a presença do fotógrafo.

Exibição do episódio “Terra: A jornada de crescer junto à natureza” (2023), da Globoplay, que tem a participação de Thomas e aborda o tema “Como a tecnologia pode se tornar uma aliada para a conservação do meio ambiente?”.

SEXTA (25)

A partir das 9h, oficina de Observação de Aves, na Pedra do Segredo, com o fotógrafo Thomas Michel Ambiel. Atividade paga (R$ 35,00, incluída a entrada ao parque e transporte, ou R$ 15,00, somente a entrada).

Às 20h, exibição do sexto e do sétimo episódios do documentário “50 anos de Nativismo”. Temas: A participação das mulheres e Os instrumentistas.

SÁBADO (26)

Às 16h, lançamento dos livros Felippe D’Oliveira: o poeta da lanterna verde, organizado por Pedro Brum Santos e Lucas Zamberlan, e Felippe D’Oliveira: obra completa, de Lígia Militz da Costa, Maria Eunice Moreira e Pedro Brum Santos, ambos da editora da UFSM.

Exibição do documentário “Cartas de Felippe”, produzido pela TV OVO.

Essas obras são um convite a descobrir sobre a vida e a obra do poeta santa-mariense. Presença do diretor e dos escritores.

DOMINGO (27)

Das 14h às 17h, maratona de filmes infantis e jogos de mesa, com o apoio da Escola Arco-Íris.

Exibição do oitavo e do nono episódios de “50 Anos de Nativismo”. Temas: Recortes autobiográficos de figuras emblemáticas do nativismo e Avaliação dos primeiros 50 anos e os rumos do movimento.