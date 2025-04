Cerca de 30% das declarações do IRPF deste ano já foram entregues

Até agora, no Brasil inteiro, foram entregues pouco mais de 13 milhões de declarações do IRPF 2025. O total esperado para este ano gira em torno de 42 milhões. No Rio Grande do Sul, foram pouco mais de 770 mil. Tanto os números nacionais quanto os regionais, e até os das cidades gaúchas, estão neste mesmo andamento: cerca de 30% das declarações esperadas já foram entregues.

Adesão às tecnologias

Cerca de 83% dos contribuintes de todo o país (e 82% no Rio Grande do Sul) que entregaram suas declarações até agora utilizaram, ainda, o programa instalado no computador. Outros 10% fizeram suas declarações diretamente no portal Meu Imposto de Renda. O aplicativo para celulares foi utilizado por 6,5% dos brasileiros no quadro geral nacional (e 7,8% dos gaúchos).

Declaração pré-preenchidas

Na média nacional, 45% dos declarantes utilizou a declaração pré-preenchida – ou seja, abriram o programa, o aplicativo ou o site com suas senhas GOV.BR e aproveitaram a facilidade de ter os principais dados do IRPF preenchidos pelo próprio sistema, puxando os dados das fontes pagadoras e de outras bases, como o Receita Saúde. O Rio Grande do Sul desponta um pouco à frente, com 50% das declarações utilizando a funcionalidade dos dados pré-preenchidos.