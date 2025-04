Chegamos à era dos robôs

Sonhei que estava no auditório da Rádio Caçapava para dar um testemunho de sua história. Antes de ser chamada, fiquei pensando no passado, e as figuras que lembrei com mais destaque foram o Dr. Gorrese, que a idealizou e patrocinou, e o Gigica, o sempre presente eletricista amador, encarregado dos devidos reparos, que também me socorria quando queimava o chuveiro lá de casa. Era só deixar recado na Rádio ou no Café do Luizinho que ele vinha em meu socorro.

Muitas águas rolaram sob as pontes depois dessa Era. Chegamos às novas tecnologias, que mudam radicalmente nosso dia a dia, poupando tempo e esforço na robotização das tarefas. Medicina e Educação tiveram novos métodos e avanços, pois os exames de laboratório dispensam médicos, e enfermeiras especializadas coletam amostras, que seguem seu caminho, pelo Correio, até seu retorno com os resultados. Na Educação – como se viu muito na Pandemia – as aulas podem ser dadas online, com tutores para orientá-las.