CMD anuncia retorno da escolinha de atletismo

A Prefeitura de Caçapava do Sul comunicou, hoje (27), por meio da Coordenadoria Municipal de Desportos (CMD), o retorno da escolinha de atletismo. No último dia 22, o órgão já havia divulgado que planejava o retorno das atividades, porém ainda sem data definida.

Agora, conforme publicação do CMD nas redes sociais da Prefeitura, as aulas deverão iniciar no dia 11 de março, nos seguintes horários e locais: na segunda e quarta, às 10h:30, no Bairro Promorar; e na terça e quinta, às 16h, no Areião. Para inscrições e mais informações, os interessados deverão entrar em contato pelo WhatsApp (55) 3281-1050.

Informações: Ascom Prefeitura