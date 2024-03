Coletivo é Voz realiza ato em alusão ao Dia Internacional da Mulher

O Coletivo é Voz realizou, no fim da tarde de quinta-feira (07), no Calçadão, um ato em alusão ao Dia Internacional da Mulher. De acordo com Liara Medeiros, uma das representantes do grupo, a homenagem teve como objetivo promover a valorização da força feminina na sociedade e a troca de experiências de vida, com espaço aberto para que qualquer mulher se manifestasse.

– Como esse dia foi conquistado, temos que continuar valorizando para mostrar nossa força e seguir lutando por um mundo cada vez melhor. Todas nós, adolescentes, jovens e assim por diante, não nascemos mulheres, mas nos tornamos uma – disse Liara.

Mulheres que passaram pelo local durante o ato foram presenteadas com adesivos que continham uma lixa de unha e a frase “Se fere a minha existência, eu serei resistência”.