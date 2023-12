Colheita das culturas de inverno está praticamente encerrada

Os dias de sol da última semana foram de intenso trabalho na região de abrangência da Cotrisul. Os produtores que ainda não haviam conseguido terminar as colheitas de inverno aproveitaram o bom tempo para concluir o trabalho nas lavouras de trigo, aveia, cevada forrageira, canola e triticale.

Segundo o presidente da cooperativa, Gilberto Fontoura, as áreas de Lavras do Sul e Piratini, normalmente, têm ciclos mais tardios e, no começo da semana, ainda registravam 20% das lavouras de trigo por colher. No Durasnal, onde a colheita começa antes, faltava apenas 5%.