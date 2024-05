Colo de mãe

Tudo na vida tem um sentido. Não foi por acaso que a mulher foi dotada de ombros arredondados sustentando seus braços que tomam a forma de um bercinho. Ali se aninha seu pimpolho que só tem olhos para ela, enquanto mama tranquilo e feliz.

A mulher tem vencido muitas batalhas através dos tempos. Deixou de ser a submissa companheira do homem, sujeita a seus caprichos e autoridade. Aos poucos foi conquistando os espaços na vida social, no trabalho e no lar. Deixou de ser a mera dona de casa, cozinheira, babá e responsável pelo conforto e bem-estar do marido e dos filhos. Hoje ela desempenha as mesmas profissões do homem, e muitas vezes é o único ou o principal provedor da família.