Com fome de lobisomem

Talvez lobisomens nem existam. Não sei. O Mano Lima canta um tal de lobisomem do arvoredo.

Será que Deus existe? E será verdade que é mesmo brasileiro, como dizem? O Papa, eu sei que existe, o tal Bispo de Roma. Não faz muito tempo que deixaram de escolher apenas os cardeais italianos para ocupar o trono de São Pedro. Já houve um Papa polonês, um argentino e, agora, um meio americano, meio peruano. Daqui a pouco, com certeza, teremos um africano, porque na “política” do Vaticano é preciso universalizar ainda mais a igreja católica.

Recentemente, li um livro sobre a história do Egito e descobri que, lá pelos anos 300 depois de Cristo, três séculos depois de Jesus ser crucificado pelos romanos, os cristãos ainda não haviam se consolidado e andavam buscando o seu espaço assim como os judeus, lá pelas arábias.

Quem nasce no Brasil, ao ser batizado, deixa de ser pagão e já recebe a incumbência de praticar o catolicismo, mas nem sempre foi assim no resto do mundo. Aqui mesmo, já proliferam e prosperam outras crenças perante a necessidade de adotar “uma fé” para justificar o fim da existência. Precisamos encontrar um significado para a vida terrena e acreditamos em outras existências, em lugares e espaços indefinidos. O céu de cada um, o paraíso, obedece às crenças que cultuam.

Nessas circunstâncias, crescem os falsos profetas, exploradores das fraquezas humanas, criadores de novas “religiões”. Pelo menos, já alcançamos o patamar de saber que milagres não existem. Muito embora a Igreja Católica Apostólica Romana esteja se transformando na maior fábrica de santos da história da humanidade. Sempre existe um processo de canonização para servir de bom exemplo. Seria conveniente que as pessoas lessem O advogado do diabo, do escritor australiano Morris West, que trata deste assunto com profundidade.

E a justiça dos homens existe para todos? Para arbitrar as relações sociais e democratizar oportunidades, colocando-as ao alcance dos mais fracos, já que os mais fortes podem pagar para manter os seus direitos, adquiridos ou herdados, seja lá do jeito que for.