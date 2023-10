Começa amanhã a pintura do mural da Casa de Cultura

Toda a comunidade de Caçapava do Sul está convidada a acompanhar a pintura do mural da Casa de Cultura Juarez Teixeira, com imagens referentes ao território. Os trabalhos começam amanhã (20), no final da tarde, na Rua Benjamin Constant, esquina General Osório. Estarão representadas nesta pintura várias referências da cidade e da região, como a Igreja Matriz, a Casa dos Ministérios, o Clube União, a Pedra do Segredo, as Minas do Camaquã, além de cactos e flores, entre outros.