Comércio não poderá funcionar nos domingos e feriados

A decisão baseou-se em um entendimento já consolidado pela Justiça Trabalhista, que aponta a necessidade de regulamentação municipal para o trabalho em domingos e feriados, e também em um entendimento acerca da importância de preservar o direito ao descanso, lazer e convívio familiar dos profissionais do comércio.

O vereador Luis Fernando Torres (PT), autor da indicação que originou o projeto aprovado, expressou seu apoio aos trabalhadores, enfatizando o compromisso de lutar pelos direitos da classe. Já Paulo Pereira (PDT), embora tenha votado a favor do projeto, ressaltou que o considera inconstitucional, argumentando que a Câmara não deveria legislar sobre leis federais e que estaria indo contra as diretrizes do Ministério do Trabalho.