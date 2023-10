A vereadora Mirella Biacchi (PDT), a secretária de Agropecuária, Indústria e Comércio, Michele Mendes, e o presidente da Associação dos Feirantes da Agricultura Familiar, Adão Geraldo Ilha de Oliveira, estiveram em Porto Alegre, na quarta-feira, dia 11, para tratar sobre recursos a serem aportados no projeto “Comida na mesa é dignidade, com certeza”.

Na capital do Estado, a comitiva caçapavana teve uma reunião com o coordenador-geral do escritório do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar no Rio Grande do Sul, Milton Bernardes, que recebeu uma cesta com itens produzidos pela agricultura familiar do município.