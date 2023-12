Comitiva entrega dossiê à reitora do IFFar

O prefeito Giovani Amestoy (PDT), o vice-prefeito Luiz Guglielmin (PSDB) e o vereador Luis Fernando Torres (PT) se reuniram com a reitora do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), Nídia Heringer, na quarta-feira (29) para entregar um dossiê com documentos relacionados à candidatura de Caçapava para receber um campus da instituição. Ao grupo, a reitora informou que irá a Brasília na próxima semana para acompanhar o andamento do processo. Também de acordo com ela, o anúncio da criação dos novos campi deve ocorrer ainda neste mês.

Informações: Luiz Carlos Machado/Imprensa Prefeitura