Como a reforma tributária vai mudar nossas vidas

Fim da guerra fiscal

Hoje, impostos como o ICMS são pagos para os Estados onde as coisas são produzidas, e não para onde são vendidas e consumidas. Então, os Estados fazem uma verdadeira guerra, oferecendo isenções para as empresas para que se instalem em seus territórios. No fim, temos uma bagunça generalizada e um ambiente predatório, no qual os grandes empresários colocam suas unidades produtivas onde ganharem mais e, depois de uns anos, mudam tudo de lugar para ganhar benefícios de outro Estado desesperado por “roubar” as empresas dos vizinhos.

A reforma tributária prevê que os impostos sobre bens caiam na conta dos Estados onde as coisas são compradas e consumidas. Isso vai tornar a localização das fábricas e das empresas muito menos relevante para a arrecadação dos Estados, e deve dar fim à guerra fiscal.

Tramitação

A Proposta de Emenda à Constituição, a PEC 45/2019, já foi aprovada na Câmara dos Deputados e, no fim de 2023, recebeu aval do Senado, com algumas alterações. Por isso, ela voltou para a Câmara, que agora precisa analisar essas mudanças. A expectativa é de que a proposta seja promulgada ainda em 2025. Depois disso, começa um longo período de transição – de 2026 a 2032 –, em que os sistemas antigos e novos vão coexistir. Isso é importante para que empresas e governos se adaptem com responsabilidade.

Detalhes ainda sendo discutidos

Alguns pontos ainda geram debate. Um deles é o chamado “cashback” para os mais pobres – um mecanismo que prevê a devolução, para pessoas de baixa renda, de parte dos impostos pagos. Também se discute quais setores terão alíquotas reduzidas, como saúde, educação e transporte público. Além disso, Estados e Municípios querem garantir que não perderão arrecadação com o novo modelo. O que é difícil, porque com os impostos sobre bens e serviços passando a cair na conta do lugar onde são consumidos, e não mais onde são fabricados, os Estados produtores perderão renda.