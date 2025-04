Como captar (e doar) recursos para cultura, esporte, saúde e projetos sociais

Caçapava do Sul e seus grandes projetos de resgate histórico

Neste final de semana, estive ao lado do prefeito Marcelo Spode, do secretário de Planejamento, Stener Camargo, e de outros representantes do governo e da comunidade, visitando a Casa dos Ministérios, cujo salvamento (as obras para que não desabe) foi entregue pela empresa Perene Patrimônio Cultural. Depois, fomos à casa de Borges de Medeiros, que também passa por um processo de restauração completa. Essas duas construções sediarão museus, espaços de resgate do glorioso passado de Caçapava do Sul, e atrairão turistas para a cidade.

Preciso, aqui, fazer uma homenagem singela ao amigo Stener, que foi quem se mobilizou e articulou os diversos atores sociais que tornaram esses projetos viáveis. A sociedade caçapavana deve a ele pelo menos um busto na praça, algum dia no futuro.

Dito isso, temos aqui um assunto importante, do ponto de vista da legislação tributária…

Dinheiro para projetos sociais, culturais, etc.

Empresas que tributam pelo Lucro Real podem destinar 1% dos valores calculados de seus IRPJs a projetos regularmente aptos a captar recursos de dedução fiscal e a fundos de direitos sociais. Isso significa que… Empresários à frente dessas firmas (normalmente grandes) podem procurar os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e também dos Direitos da Pessoa Idosa e fazer doações que poderão ser, depois, deduzidas do cálculo do IRPJ no próprio exercício (em DCTFWeb + MIT).