Conclusões eleitorais

5) O PMDB acabou se autodestruindo e desempenhando um papel muito pequeno de partido nanico. Esqueceu da própria história e passou atestado de incompetência. Embarcou dividido numa aventura sem fundamento ou canoa furada.

6) Embora o Marcelo Spode não seja um progressista de carteirinha e nem defenda a sua histórica ala tradicional local, levou o PP e o bloco do Otomar Vivian para o comando da cidade mais uma vez, por vias transversas. A nominata do time do primeiro escalão, já divulgada, deixou a plebe de orelha em pé, desmentindo a promessa de que seria diferente e inovador. O novo governo que ainda nem assumiu já veio com cheiro de mofo.

7) É muito difícil a situação financeira do Paço Municipal, com 76% ou mais da receita líquida comprometida com a folha de pagamento do funcionalismo e com um parcelamento da dívida do Fundo de Aposentadoria impagável – cujo último parcelamento foi irresponsavelmente aprovado em 2024 pelos vereadores que foram na sua maioria reeleitos –. O povo não liga para isso e nem acompanha esses detalhes orçamentários. E o funcionalismo que vai pagar a conta muito em breve também não quis compreender a situação, fazendo de conta que não era com ele. Aguardemos.

8) Tomara que as coisas melhorem para nós caçapavanos, mas não será nada fácil. Oremos com fé e que Deus ajude e ilumine a nós e a eles.