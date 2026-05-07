Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural retoma atividades

Após um período de inatividade, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (COMPHARC) de Caçapava voltou a se reunir e retomou oficialmente suas atividades, marcando um novo momento para a preservação da memória e do patrimônio da cidade. O encontro ocorreu em 30 de abril, na sede da FEMAFRO, e contou com a presença de conselheiros e conselheiras para discutir pautas estratégicas, com destaque para a atualização da Lei Municipal nº 1.841/2005, que trata de instrumentos de preservação patrimonial no município.

Entre os principais pontos debatidos, está a elaboração de propostas para aprimorar a legislação vigente, incluindo a definição de critérios mais claros para a concessão de isenção de IPTU a imóveis de interesse histórico. Foi sugerida a ampliação do conceito de conservação — que deve ir além de intervenções superficiais — e a atualização do inventário municipal como ferramenta de apoio às decisões do Conselho.