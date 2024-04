Contando causos 3

Foi assim, como uma faísca de fogo, um relâmpago, prenúncio de tempestade iluminando a noite escura: a daguinha de palmo e pico, e pouco mais que um risco de lâmina, lambeu o pescoço do irmão de cima pra baixo, do pé da orelha até a ponta do queixo, deixando um rastro colorado na alvura da camisa de riscado, passada pela própria mãe dos dois.

Foi nesse entrevero que o falecido que nem lembro o nome, baixote e retaco, degolou o finado Florzinho, seu irmão de sangue e de peito, numa arruaça sem fundamento que deixou suas marcas e desconfianças para sempre entre a filharada do velho João Lobato.

Quando fui com meu pai encomendar uns chergões na Tia Paula, bem lá no fundo do campo do Seu Marculino, foi que fiquei sabendo que um daqueles homens que porfiavam no pichurum da capina do feijão do Alvorino, que era louco, era o tal degolador do irmão.