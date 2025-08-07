Contribuinte Simples e MEI agora podem escolher número de mensalidades nos parcelamentos

A Receita Federal colocou em operação uma nova funcionalidade no sistema de parcelamento ordinário que permite aos contribuintes do Simples Nacional e aos microempreendedores individuais (MEIs) escolherem, no momento da adesão, a quantidade de parcelas do acordo. A melhoria atende a uma demanda antiga e amplia a flexibilidade de pagamento, possibilitando a definição do número de mensalidades, até o limite de 60 meses.

Anteriormente, o próprio sistema estabelecia quantas parcelas o contribuinte iria pagar, porque os parcelamentos vinham com valores mensais pré-determinados. Agora, o contribuinte pode negociar livremente.