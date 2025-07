Corações mascarados

Mas a vida tem sua beleza, vista por corações apaixonados pela vontade de mudar, de fazer o bem e trazer a paz. E a arte é uma aliada poderosa que nos desvenda o outro lado do coração. Não só aquele de veias e artérias que alimentam o corpo, mas o que sente a beleza do amor, que a arte revela no recôndito do ser. E nos faz sonhar num mundo de paz e união.

Lendo o livro de Gaspar Paz, Nômades, – com seu lirismo de músico, de brilhante violonista e compositor, poeta, escritor, professor de Letras, na Universidade de Florianópolis, e doutor em Filosofia, que faz parte do grupo de poetas, músicos, pintores que defendem os direitos humanos, a democracia, a educação e a saúde para todos, em seus contatos na França, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Florianópolis – o ânimo se renovou dentro de mim. Saber que mentes iluminadas, como os amigos de Gaspar, Chico Buarque Vinícius, Tom Jobim, Gal Costa e outros da Tropicália, sentem como eu e defendem suas ideias pela arte e pela doutrina de Paulo Freire na Educação do povo, esta será a máscara que pretendo usar para blindar meu coração.