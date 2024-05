Correntes de orações

Vamos seguindo por esta vida atual, no embalo de muitas correntes mentais pelo espaço, mas sempre tentando sintonizar com as frequências positivas do Cosmo. Quando nos referimos ao Cosmo, ele nos parece tão distante, porém não devemos esquecer que estamos mergulhados em meio às galáxias, estrelas, envolvidos que somos por estas forças cósmicas que estão dentro do núcleo de nossas células, onde temos um microcosmo.

As correntes positivas, divinas, que estão dentro de nós e em todo o lugar, movimentam-se em correntes energéticas que percorrem nossos corpos espirituais e físicos, em correntes centrípetas e centrífugas que passam pelos nossos centros de forças ou chakras. Há séculos, estas forças são estudadas por grandes pensadores místicos no oriente, e, posteriormente, por estudiosos ocidentais. Grandes estudiosos da Teosofia descrevem as formas que adquirem cada natureza de pensamento, se boas ou más, e de que maneira atingem nossas mentes, e que chegam até nós, na maioria das vezes inconscientemente.